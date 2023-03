“Pace? Ditelo a Putin!”. Spopola a Kiev il video tradotto con la risposta della Meloni ai grillini (Di sabato 25 marzo 2023) “Fermare la guerra? Ditelo a Putin“. Le parole alla Camera dei deputati di Giorgia Meloni sull’Ucraina, pronunciate mercoledì scorso in Aula in risposta all’intervento del M5S, Spopolano tra i vertici di Kiev. A tradurre e rilanciare il discorso della premier italiana su Telegram è infatti Anton Gerashenko, consigliere del ministero dell’Interno ucraino. Dopo la citazione di un passaggio del discorso – “Non supportare l’Ucraina significherebbe riconoscere a Putin il diritto di invadere un territorio straniero”, Gerashenko commenta: “E’ assolutamente vero. Fermare l’appoggio all’Ucraina vorrebbe dire che la sola legge nel mondo è il diritto alla forza“, scrive il consigliere, che in italiano aggiunge: “Grazie per il supporto!”. Kiev rilancia e traduce il discorso ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 marzo 2023) “Fermare la guerra?a Putin“. Le parole alla Camera dei deputati di Giorgiasull’Ucraina, pronunciate mercoledì scorso in Aula inall’intervento del M5S,no tra i vertici di. A tradurre e rilanciare il discorsopremier italiana su Telegram è infatti Anton Gerashenko, consigliere del ministero dell’Interno ucraino. Dopo la citazione di un passaggio del discorso – “Non supportare l’Ucraina significherebbe riconoscere a Putin il diritto di invadere un territorio straniero”, Gerashenko commenta: “E’ assolutamente vero. Fermare l’appoggio all’Ucraina vorrebbe dire che la sola legge nel mondo è il diritto alla forza“, scrive il consigliere, che in italiano aggiunge: “Grazie per il supporto!”.rilancia e traduce il discorso ...

