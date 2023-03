Jane Fonda regala un sex toy in diretta a Drew Barrymore: “Vedessi cosa c’è nel primo cassetto del mio comò…impazziresti” (Di sabato 25 marzo 2023) 85 anni e non sentirli. Jane Fonda è stata ospite del The Drew Barrymore Show e si è resa protagonista di un siparietto diventato presto virale. cosa è successo? andiamo con ordine. Tutto è iniziato quando la padrona di casa, Drew Barrymore appunto, le ha detto: “Jane, ho sentito che ti rilassi con bagni e meditazioni. Ma è vero che in questo potrebbe essere coinvolto anche un giocattolo per adulti?”. Al che, l’attrice 85enne – vincitrice di due Premi Oscar – ha prontamente replicato: “C’è il mio letto, c’è il mio comò. E nel primo cassetto del comò… Vedessi cosa c’è dentro. Impazziresti“. Quindi, tra le risate e gli applausi del pubblico in studio, si è alzata ed è andata a prendere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) 85 anni e non sentirli.è stata ospite del TheShow e si è resa protagonista di un siparietto diventato presto virale.è successo? andiamo con ordine. Tutto è iniziato quando la padrona di casa,appunto, le ha detto: “, ho sentito che ti rilassi con bagni e meditazioni. Ma è vero che in questo potrebbe essere coinvolto anche un giocattolo per adulti?”. Al che, l’attrice 85enne – vincitrice di due Premi Oscar – ha prontamente replicato: “C’è il mio letto, c’è il mio comò. E neldel comò…c’è dentro. Impazziresti“. Quindi, tra le risate e gli applausi del pubblico in studio, si è alzata ed è andata a prendere ...

