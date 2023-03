Cuadrado verso la Roma, Di Maria e Vlahovic in bilico (Di sabato 25 marzo 2023) Il mercato estivo dei bianconeri sarà inevitabilmente condizionato dall’esito delle sentenze relative alle vicende giudiziarie che li vedono coinvolti. Tuttavia è possibile ipotizzare gli scenari futuri di alcuni giocatori, in primis Juan Cuadrado, in scadenza di contratto e destinato a lasciare Torino per dirigersi verso la Roma, dove è fortemente richiesto dal tecnico dei giallorossi. Incerta, invece, la posizione di Di Maria e Vlahovic, ma se la permanenza in bianconero dell’argentino si fa piu’ concreta, per l’attaccante serbo molto dipenderà dalla partecipazione o meno della Juventus alla prossima Champions League. Cuadrado verso LA Roma, DI Maria E Vlahovic ANCORA ALLA JUVENTUS? L’ esterno colombiano, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 25 marzo 2023) Il mercato estivo dei bianconeri sarà inevitabilmente condizionato dall’esito delle sentenze relative alle vicende giudiziarie che li vedono coinvolti. Tuttavia è possibile ipotizzare gli scenari futuri di alcuni giocatori, in primis Juan, in scadenza di contratto e destinato a lasciare Torino per dirigersila, dove è fortemente richiesto dal tecnico dei giallorossi. Incerta, invece, la posizione di Di, ma se la permanenza in bianconero dell’argentino si fa piu’ concreta, per l’attaccante serbo molto dipenderà dalla partecipazione o meno della Juventus alla prossima Champions League.LA, DIANCORA ALLA JUVENTUS? L’ esterno colombiano, ...

