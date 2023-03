Neonato morto in ospedale a Roma subito dopo il ricovero, sospetti su un rito di circoncisione in casa (Di venerdì 24 marzo 2023) Un Neonato di appena 20 giorni è morto dopo essere stato portato d’urgenza al Policlinico di Tor Vergata a Roma. Il piccolo sarebbe morto dopo una grave emorragia provocata, secondo le prime ipotesi degli inquirenti, da un riturale di circoncisione. Il rito si sarebbe svolto in una casa a Colonna, vicino la Capitale, dove è attiva una comunità nigeriana. Come riporta il Corriere della Sera, è stata la madre a chiede aiuto a una pattuglia dei carabinieri all’alba di oggi, 24 marzo. La donna aveva in braccio il bambino già privo di sensi. Chiamata l’ambulanza del 118, il Neonato è stato portato in ospedale, dove però è morto subito dopo il ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 marzo 2023) Undi appena 20 giorni èessere stato portato d’urgenza al Policlinico di Tor Vergata a. Il piccolo sarebbeuna grave emorragia provocata, secondo le prime ipotesi degli inquirenti, da un riturale di. Ilsi sarebbe svolto in unaa Colonna, vicino la Capitale, dove è attiva una comunità nigeriana. Come riporta il Corriere della Sera, è stata la madre a chiede aiuto a una pattuglia dei carabinieri all’alba di oggi, 24 marzo. La donna aveva in braccio il bambino già privo di sensi. Chiamata l’ambulanza del 118, ilè stato portato in, dove però èil ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ULTIM’ORA - Il piccolo non ce l’ha fatta. Le ferite che hanno portato il neonato alla morte coinciderebbero con qu… - Open_gol : A soccorrere la madre è stata una pattuglia dei carabinieri a Colonna, vicino Roma, che ha chiesto aiuto all'alba c… - qnazionale : Roma, bimbo di 20 giorni morto: ipotesi emorragia per circoncisione fatta in casa - lacittanews : Un neonato di soli 20 giorni è morto a Roma, a causa di una circoncisione rituale che ha scatenato una emorragia. L… - gazzettaparma : Roma, neonato arriva morto all'ospedale. Forse un'emorragia dopo una circoncisione in casa -