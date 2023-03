Giornate Fai di Primavera: nel weekend del 25 - 26 marzo oltre 700 luoghi aperti in tutta Italia - Itinerari (Di venerdì 24 marzo 2023) Sabato 25 e domenica 26 marzo si rinnova l'evento legato alla scoperta, tutela e sensibilizzazione del patrimonio culturale Italiano: le Giornate Fai ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Sabato 25 e domenica 26si rinnova l'evento legato alla scoperta, tutela e sensibilizzazione del patrimonio culturaleno: leFai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gazzettanapoli : Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 si rinnova l’appuntamento con le “Giornate FAI di Primavera”, il più importante… - GibelliTiziana : RT @regioneFVGit: ?? Sabato 25 e domenica 26 marzo tornano anche in #FVG, le Giornate @FAI_FVG di Primavera, il grande evento di piazza che… - DarioBiancone : @nina27399331 Buongiorno a te, che fai nascere sempre un sorriso nelle giornate ?????? - Gian140363 : Giornate FAI di Primavera 2023: un itinerario, regione per regione, tra i luoghi aperti in Italia - DiaCultura : RT @Fondoambiente: Scopri #ILuoghidelCuore aperti durante le #GiornateFAI del 25 e 26 marzo: tra antiche basiliche, borghi suggestivi, natu… -