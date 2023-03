Principe William | visita inaspettata in Polonia su confine Ucraina

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... messorina52 : RT @Gianl1974: Il principe William è arrivato al confine tra Polonia e Ucraina Il principe britannico William ha fatto un viaggio senza p… - Lux_Aurea : RT @Gianl1974: Il principe William è arrivato al confine tra Polonia e Ucraina Il principe britannico William ha fatto un viaggio senza p… - IndjiaT : RT @Gianl1974: Il principe William è arrivato al confine tra Polonia e Ucraina Il principe britannico William ha fatto un viaggio senza p… - stevedire : RT @Gianl1974: Il principe William è arrivato al confine tra Polonia e Ucraina Il principe britannico William ha fatto un viaggio senza p… - jmorat : RT @Gianl1974: Il principe William è arrivato al confine tra Polonia e Ucraina Il principe britannico William ha fatto un viaggio senza p… -

'Loro' sono il padre Carlo e il fratello, dai quali il duca di Sussex vorrebbe delle scuse ... Saranno esclusi anche ilAndrea e le sue figlie Beatrice ed Eugenie, mentre ci saranno, ...Ilha fatto una visita inaspettata in una base militare in Polonia vicino al confine con l'Ucraina. Lo scrive la BBC, mentre continua la polemica sui proiettili all'uranio impoverito che ...Il, erede al trono di Gran Bretagna, ha compiuto ieri un viaggio a sorpresa in Polonia, incontrando le truppe britanniche e polacche di stanza vicino al confine ucraino - polacco e ...

Milano, 23 mar. (askanews) – Il principe William ha fatto una visita inaspettata in una base militare in Polonia vicino al confine con l’Ucraina. Lo scrive la BBC, mentre continua la polemica sui ...Harry e Meghan, dopo alcuni mesi dalla pubblicazione di Spare, stanno facendo i conti con l’onda d’urto delle dichiarazioni fatte dal Principe. Un libro che sembra essere costato a Meghan il posto a ...