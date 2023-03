(Di giovedì 23 marzo 2023) Pier Francesco, classe ’34, regista, autore sceneggiatore, associato dagli italiani alla storia del Bagaglino e della, ha concesso una divertente a irriverente intervista al Messaggero. Uno spassoso botta e risposta, denso di battute, aforismi e suggestioni., 88 anni, si racconta al MessaggeroIntervistato da Paolo Graldi, Ninni, che ha 88 anni, mantiene intatta la sua vena ironica. Gli chiede Graldi: alla sua età sono più le cose da dimenticare o quelle da ricordare? «delle cose da dimenticare. Purtroppo, non mi ricordo mai di dimenticarmele». Alla domanda: “Come nasce l’idea di uno show tipo Bagaglino? «Dalla voglia di ridere, scherzare, sfottere, giocare, rendere omaggio alle donne. Se belle, meglio. Molto meglio». La donna – chiede l’intervistatore – sempre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Pingitore: “Avrei voluto essere di sinistra, ma non c’era più posto. La satira è la vendetta del popolo”… -

Alla sua età sono più le cose da dimenticare o quelle da ricordare 'delle cose da ... In cinque parole: chi è davvero Pier Francesco'Una persona per bene. Dicono...'... 'Mi disse che ero sprecata e chedovuto fare cinema. Io le dissi che il mio sogno era ... In questi anni viene notata dall'autore e regista italiano Pier Francescoche le propone un ...... e mi diede un buffetto sulla guancia: "Hai recitato talmente bene la parte del cattivo che t'...Bella Monica la parte del cattivo nelle prove la facevo talmente bene che Pier Francesco...

Pingitore: "Avrei voluto essere di sinistra, ma non c'era più posto. La ... Secolo d'Italia

Per i non più giovani Pier Francesco Pingitore, Ninni per gli amici, rappresenta la storia della satira, della commedia e del varietà. Il Re del Bagaglino ha firmato nella sua ...