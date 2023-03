La Russia è sempre più legata alla Cina, ma rischia di trasformarsi nel suo vassallo (Di giovedì 23 marzo 2023) «Ho l’impressione che siamo sempre completamente aperti l’uno con l’altro. Siamo in grado di andare d’accordo ed è facile avere un dialogo insieme. Siamo buoni amici». Luogo: Cremlino. Data: 22 marzo. Ma è il 2013. A parlare è Xi Jinping, che ha da poco ricevuto il primo mandato presidenziale ed è il suo primo viaggio all’estero. Ad ascoltarlo Vladimir Putin. Ma sono passati esattamente dieci anni, e trentanove faccia a faccia dopo, il timoniere e lo zar si chiamano «caro amico» diverse volte nel bilaterale più atteso degli ultimi tempi. Anche se i rapporti di forza sembrano essersi completamente capovolti. Allora Xi era appena salito alla ribalta e di lui si sapeva poco. Anzi, lo si riteneva un riformista sulla scia di Hu Jintao. Di lì a poco avrebbe lanciato la Belt and Road Initiative, iniziando la progressiva riformulazione della dottrina di ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 23 marzo 2023) «Ho l’impressione che siamocompletamente aperti l’uno con l’altro. Siamo in grado di andare d’accordo ed è facile avere un dialogo insieme. Siamo buoni amici». Luogo: Cremlino. Data: 22 marzo. Ma è il 2013. A parlare è Xi Jinping, che ha da poco ricevuto il primo mandato presidenziale ed è il suo primo viaggio all’estero. Ad ascoltarlo Vladimir Putin. Ma sono passati esattamente dieci anni, e trentanove faccia a faccia dopo, il timoniere e lo zar si chiamano «caro amico» diverse volte nel bilaterale più atteso degli ultimi tempi. Anche se i rapporti di forza sembrano essersi completamente capovolti. Allora Xi era appena salitoribalta e di lui si sapeva poco. Anzi, lo si riteneva un riformista sulla scia di Hu Jintao. Di lì a poco avrebbe lanciato la Belt and Road Initiative, iniziando la progressiva riformulazione della dottrina di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rulajebreal : 10 mesi fa ho scritto che Putin stava usando lo stupro come arma di guerra. La Commissione d'inchiesta ONU ha confe… - ilfoglio_it : Xi sta già mandando armi in sostegno alla Russia. L'atteggiamento di non belligeranza nei confronti di Mosca è semp… - demagistris : È in corso il colloquio tra XI Jinping e Putin, tra Cina e Russia, per iniziare a parlare di pace e non solo di gue… - Linkiesta : La #Russia è sempre più legata alla #Cina, ma rischia di trasformarsi nel suo vassallo L’incontro al #Cremlino ha… - Bice22369337 : RT @benq_antonio: Mi raccomando la priorità e' INVIARE le ARMI a #zelesky.. abbandonare una persona con questi problemi significa che siamo… -