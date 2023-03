La infili di qui o di là: ecco la nuova sneaker «mai più senza» (Di giovedì 23 marzo 2023) Ogni scarpa ha due buchi per infilarci i piedi: una doppia indossabilità inedita, il cui reale senso ci sfugge. Ma in fondo che importa? Sono così divertenti… Leggi su vanityfair (Di giovedì 23 marzo 2023) Ogni scarpa ha due buchi per infilarci i piedi: una doppia indossabilità inedita, il cui reale senso ci sfugge. Ma in fondo che importa? Sono così divertenti…

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jackopj16 : RT @Vitality1978: Io Ti Sento Credo al Tuo Amore e a quello che mi tira fuori. T'infili in un pensiero e non lo molli mai Sono qui per l'… - rusembitalia : @DiegoFusaro La Nato qui niente? Non ce la infili? Soros nemmeno? Dai inventati qualche supercazzola delle tue. Non ci deludere - KatiaCocchetti : RT @MartinaAlunni29: Lei a letto che piange e lui mette “ti sento” “Ti sento E parlo di profumo T'infili in un pensiero E non lo molli mai… - Pao00048690 : RT @MartinaAlunni29: Lei a letto che piange e lui mette “ti sento” “Ti sento E parlo di profumo T'infili in un pensiero E non lo molli mai… - ijaka9 : RT @MartinaAlunni29: Lei a letto che piange e lui mette “ti sento” “Ti sento E parlo di profumo T'infili in un pensiero E non lo molli mai… -