Sondaggi politici Emg, sì alla direttiva Case Green, ma solo con aiuti (Di mercoledì 22 marzo 2023) Per il 49% devono essere riconosciuti i figli delle coppie omogenitoriali Gli italiani sono preoccupati, e i Sondaggi politici di Emg lo evidenziano. Hanno paura sia della fine dei sussidi anti-rincari che delle nuove direttive sugli adeguamenti degli immobili. Il 31 marzo scadrà il Decreto aiuti, varato per assistere chi è più colpito dall'aumento delle bollette. Secondo il 61% si tratta di interventi che devono essere prorogati. solo una minoranza, il 22%, pensa di no, e che quindi, come per lo sconto in fattura del Superbonus, vada messa la parola fine. Il 17% è incerto e non si esprime. Sondaggi politici Emg, solo il 34% è contro il riconoscimento dei figli delle coppie gay L'altra domanda di questi Sondaggi ...

