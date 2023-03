PNRR, Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica: ecco gli interventi autorizzati (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sono stati pubblicati gli elenchi degli interventi di edilizia scolastica autorizzati ed indicati all’interno dei Piani regionali nell’ambito del PNRR M4C1 – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”. Si tratta di 399 interventi di edilizia scolastica finanziati con circa 936 milioni di euro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sono stati pubblicati gli elenchi deglidi ediliziaed indicati all’interno dei Piani regionali nell’ambito delM4C1 – Investimento 3.3 “diin”. Si tratta di 399di ediliziafinanziati con circa 936 milioni di euro. L'articolo .

