Jordan Peele | Universal preannuncia l’uscita del quarto film del regista

Deadline riporta che il celebre registaavrà ben due film in uscita nel 2024 prodotti dalla sua casa di produzione Monkeypaw Productions. Uno arriverà il 27 settembre 2024 e sarà solamente prodotto dal celebre regista di Nope : ...Se da una parte abbiamo registi come Ari Aster ( Hereditary , Midsommar e l'imminente Beau ha paura ) o( Get Out , Us e Nope ) a ricontestualizzare l'horror in chiave contemporanea,...I fan dell'horror contemporaneo hanno trovato in, e nelle sue storie inquietanti, psicologicamente contorte e bizzarre, un nuovo messia. Ed è per questo che si fa crescente l'attesa di un suo nuovo progetto al cinema. Dopo l'exploit ...

Il celebre regista Jordan Peele avrà ben due film in uscita nel 2024 prodotto dalla sua casa di produzione Monkeypaw Productions.