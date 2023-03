Coppa Italia, Inter in semifinale contro la Juventus: data e ora del ritorno (Di martedì 21 marzo 2023) L’Inter ha ottenuto l’accesso alle semifinali di Coppa Italia dove affronterà la Juventus di Massimiliano Allegri mentre l’altra semifinale vedrà protagoniste Fiorentina e Cremonese. La Lega Serie A dopo aver ufficializzato data e ora della sfida di andata (vedi QUI), ha reso noto anche le date e gli orari delle due sfide di ritorno. SEMIFINALI – L’Inter di Simone Inzaghi ha battuto l’Atalanta in Coppa Italia conquistando così per la seconda stagione consecutiva le semifinali dove affronterà la Juventus di Massimiliano Allegri, battuta l’anno scorso in finale. L’altra semifinale vedrà invece protagoniste la Fiorentina di Vincenzo Italiano e la ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 marzo 2023) L’ha ottenuto l’accesso alle semifinali didove affronterà ladi Massimiliano Allegri mentre l’altravedrà protagoniste Fiorentina e Cremonese. La Lega Serie A dopo aver ufficializzatoe ora della sfida di an(vedi QUI), ha reso noto anche le date e gli orari delle due sfide di. SEMIFINALI – L’di Simone Inzaghi ha battuto l’Atalanta inconquistando così per la seconda stagione consecutiva le semifinali dove affronterà ladi Massimiliano Allegri, battuta l’anno scorso in finale. L’altravedrà invece protagoniste la Fiorentina di Vincenzono e la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Ed ora riempiamo lo Stadium per la Coppa Italia contro l'Inter ???? Acquista il tuo biglietto per Juve-Inter ?? - juventusfc : Il calendario delle prossime partite della Juventus in Serie A e Coppa Italia ?? - GiovaAlbanese : Calendario #Juventus ?? ? #LazioJuve Sabato 8 aprile ore 20.45 ? #SassuoloJuve Domenica 16 aprile ore 18 ??… - andreaspiga71 : @Luca59473350 @marifcinter Esisteva anche un regolamento nella finale di coppa Italia per cui se un giocatore già a… - ledicoladelsud : Serie A e semifinali Coppa Italia, il nuovo calendario: le date -