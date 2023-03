Il Tottenham vuole 100 milioni di sterline per cedere Kane (Times) (Di lunedì 20 marzo 2023) Il Tottenham chiede 100 milioni di sterline, senza rateizzazioni, per cedere Harry Kane. L’obiettivo è quello di scoraggiare il Manchester United, visto che la società londinese non vuole separarsi dal suo capitano, scrive il Times. “Il capitano dell’Inghilterra entrerà nell’ultimo anno del suo contratto alla fine di questa stagione e il Tottenham chiederà una cifra così alta per scoraggiare il Manchester United, che ha inserito Kane, 29 anni, nella rosa dei bersagli degli attaccanti. I club di solito pagano le quote di trasferimento a rate per preservare il proprio budget”. Kane è l’obiettivo numero uno per il Manchester United, che lo avrebbe messo nel mirino sperando in una richiesta più bassa da parte del ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 marzo 2023) Ilchiede 100di, senza rateizzazioni, perHarry. L’obiettivo è quello di scoraggiare il Manchester United, visto che la società londinese nonsepararsi dal suo capitano, scrive il. “Il capitano dell’Inghilterra entrerà nell’ultimo anno del suo contratto alla fine di questa stagione e ilchiederà una cifra così alta per scoraggiare il Manchester United, che ha inserito, 29 anni, nella rosa dei bersagli degli attaccanti. I club di solito pagano le quote di trasferimento a rate per preservare il proprio budget”.è l’obiettivo numero uno per il Manchester United, che lo avrebbe messo nel mirino sperando in una richiesta più bassa da parte del ...

