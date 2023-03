Rugby | Sei Nazioni 2023 | Irlanda e Francia | sfida a distanza per il titolo

(Di venerdì 17 marzo 2023) Si chiude domani il Guinness Seie la corsa alè un discorso a due, con l’nettamente in pole position e lache sogna una clamorosa rimonta sul filo di lana. E domani andrà in scena il Super Saturday, con tutte e sei le squadre in campo. Si partirà con Scozia-Italia, ma tutta l’attenzione sarà rivolta successivamente prima a-Galles e poi-Inghilterra, le due partite che decideranno il torneo. Laattualmente è seconda in classifica con 15 punti e, con quattro lunghezze da recuperare sull’, allo Stade de France ha solo un’opzione sul tavolo. Vincere contro il Galles e farlo nettamente. Una vittoria con bonus, infatti, metterebbe pressione all’, ...

L'Italia di Kieran Crowley in campo per l'ultima sfida di questa ...Dopo la vittoria contro il Galles, l' Italrugby U20 punta a confermarsi contro la Scozia nell'ultima gara del Torneo 2023. Gli azzurrini sono volati alla volta di Glasgow per preparare il delicato ......2023 delNazioni femminile , al via il 25 marzo. La prima sfida delle Azzurre con la Francia è in programma al Lanfranchi di Parma domenica 26 marzo alle ore 16. Su Sky c'è acnhe il Super...

Il Sei Nazioni di rugby 2023 è giunto al suo ultimo atto. Domani sapremo se l'Irlanda sarà campione, cosa assai probabile, e se avrà anche conquistato il quarto Grande Slam della sua storia, o se ...