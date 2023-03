Inflazione, Istat: prezzi al consumo febbraio 2023 indice per l'intera collettività (NIC) +0,2% su gennaio e +9,1% in un anno. (Di giovedì 16 marzo 2023) Nel mese di febbraio 2023, si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,2% su base mensile e del 9,1% su ... Leggi su gazzettadiavellino (Di giovedì 16 marzo 2023) Nel mese di, si stima che l'nazionale deialper l'(NIC), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,2% su base mensile e del 9,1% su ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaoloStanzani4 : @vincenzoa054 Ho tutti i dati ISTAT; nel 2002 l'inflazione era al 2,4% e continuò a diminuire durante i governi Ber… - fax1974 : RT @SkyTG24: #Istat, rallenta l'inflazione in Italia a febbraio: +9,1% - SkyTG24 : #Istat, rallenta l'inflazione in Italia a febbraio: +9,1% - TarassFeett : RT @classcnbc: ++#Inflazione????: Istat lima al ribasso il dato annuo a 9,1% (Dato preliminare: +9,2% a/a, +0,3% m/m)++ - GazzettaSalerno : Nel mese di febbraio 2023, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC),… -