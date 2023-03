BELLAMA’ | NUOVE RUBRICHE E VOLTI NOTI PER IL TALENT DI PAROLA DI PIERLUIGI DIACO

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 15 marzo 2023) “” è il primodidella tv italiana ideato e condotto da, in onda dal lunedì al venerdì su Rai2 dalle 15.25 alle 17. Il programma, che mette a confronto due generazioni apparentemente molto distanti, ma unite da linguaggi e strumenti contemporanei come i social network, vede protagonisti 20 concorrenti e 30 opinionisti, equamente divisi tra Z (18-25 anni) e Boomer (55-90 anni). Ogni giorno, negli studi Dear – Fabrizio Frizzi della Rai, un concorrente Z e un Boomer si sfidano in due manche: la realizzazione di un reel di presentazione dell’ospite del giorno e di un video di introduzione del tema di attualità che è oggetto di dibattito in studio. Durante la settimana ci sono anche alcuni appuntamenti fissi nella seconda parte del programma: lunedì, per esempio, ...