Autonomia: Schlein, 'disegno Calderoli pericoloso, ci opporremo con forza' (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Ci opporremo con forza al disegno pericoloso di Calderoli sull'Autonomia differenziata. Perché siamo convinti che voglia dividere un Paese che invece va ricucito, perché siamo convinti che non c'è riscatto per l'Italia se non c'è il riscatto del Sud". Così Elly Schlein all'assemblea del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Ciconaldisull'differenziata. Perché siamo convinti che voglia dividere un Paese che invece va ricucito, perché siamo convinti che non c'è riscatto per l'Italia se non c'è il riscatto del Sud". Così Ellyall'assemblea del Pd.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : L’esordio a Firenze è l’emblema perfetto di una classe dirigente incapace di esistere se non immaginando battaglie… - Antonio1457 : RT @EugenioCardi: #Schlein: altro progetto di governo sul quale NON siamo d'accordo è quello della disuguaglianza territoriale, ovvero dell… - infoitinterno : Autonomia, Schlein “Calderoli sta forzando la Costituzione” - flapox : RT @Ciro_Imperato: #Schlein: altro progetto di governo sul quale NON siamo d'accordo è quello della disuguaglianza territoriale, ovvero del… - CONTIROSSANA1 : RT @EugenioCardi: #Schlein: altro progetto di governo sul quale NON siamo d'accordo è quello della disuguaglianza territoriale, ovvero dell… -