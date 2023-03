(Di martedì 7 marzo 2023) Nel weekend del 10-12 marzo andrà in scena ildidi spada maschile e femminile, prova valida per la Coppa del Mondo di. L’Italia sarà rappresentata da ben 24, equamente suddivisi tra uomini e donne. Il responsabile d’arma Dario Chiadò potrà fare affidamento sul talento di diverse stelle tra cui spiccano, Federica Isola, Mara Navarria, Alberta Santuccio, Enrico Garozzo, Federico Vismara, Andrea Santarelli, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo. Il programma di gara prevede le qualificazioni maschili nella giornata di venerdì 10 marzo, seguite il giorno successivi dai turni eliminatori della competizione femminile. L’evento si concluderà domenica 12 marzo con il tabellone principale a 64 per entrambi i sessi. Di seguito i ...

Napoli . La Coppa del Mondo di spada maschile è pronta a fare tappa ad Heidenheim in Germania. Tra idella squadra azzurra, guidata dal responsabile d'arma Dario Chiadò, c'è anche il napoletano Valerio Cuomo che è in cerca del risultato di livello. E' passato ormai un anno dalla vittoria di ...... a Sabadell nel fioretto maschile dove sono stati in gara anche iper gli Europei ... ragguardevole la prestazione di Benedetta Pantanetti del Centro Sportivo Carabinieri/ClubAncona, ...COPPA DEL MONDO SPADA MASCHILE - Heidenheim (Ger), 23 - 25 febbraio 2023 Spadisti: Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli Squadra spada maschile:...

Scherma, i convocati dell'Italia per il Grand Prix di sciabola a Budapest: Rossella Fiamingo guida gli azzurri OA Sport

In occasione di questo fine settimana si svolgerà la Coppa del Mondo totalmente nel segno della sciabola, sia in campo maschile che femminile: il circuito maschile farà tappa in Italia, in quel di Pad ...