Servizi digitali al Comune di Pozzuoli: da lunedì altre otto autorizzazioni on line (Di sabato 4 marzo 2023) Prosegue l'attività di digitalizzazione messa in campo dal Comune di Pozzuoli e che, entro il prossimo mese di giugno, interesserà in totale venti procedimenti amministrativi. Dopo il rilascio delle autorizzazioni per sosta e accesso nelle Zone a Traffico Limitato, infatti, a partire da lunedì 6 marzo andranno on line altri otto Servizi: il rilascio del

