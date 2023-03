(Di venerdì 3 marzo 2023), 3 mar. - (Adnkronos) - Micheleè il vincitore del 64° Trofeo Luxardo, tappa veneta della Coppa del Mondo dimaschile. Il ventunenne salernitano conquista il titolo nella prova individuale grazie al successo in finale sul kazako Artyom Sarkissyan si arrende con il punteggio di 15-9. Ottimo anche ilposto di Giovanniche si arrende in semifinale a Sarkissyan per 15-13.

Napoli . Il grande giorno è arrivato. Venerdì 3 marzo verrà assegnato il Trofeo Luxardo, un grande classico della sciabola mondiale valido come tappa di Coppa del Mondo. A Padova è tutto pronto. Oggi ...... come figura di supporto, sarà utile ai suoi ex compagni di squadra tra cui anche Luca Curatoli che col livornese ha condiviso tante emozioni sulle pedane più importanti dellamondiale.Salerno . Dopo spada e fioretto, nel prossimo week end tornerà protagonista la sciabola. Gli uomini faranno tappa in Italia, precisamente a Padova, per lo storico e attesissimo appuntamento col Trofeo ...

Scherma: Cdm sciabola, Gallo vince a Padova e Repetti terzo Gazzetta di Reggio

Padova, 3 mar. – (Adnkronos) – Michele Gallo è il vincitore del 64° Trofeo Luxardo, tappa veneta della Coppa del Mondo di sciabola maschile. Il ventunenne salernitano conquista il titolo nella prova i