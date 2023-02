Incidenti stradali | tir finisce giù da un viadotto dell’A1 e prende fuoco | morto il conducente | chiuso un tratto dell’autostrada

(Di domenica 26 febbraio 2023) Incidente mortale questa mattina sulla A1, neltra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna, all’altezza del km 274. Un tir, dopo aver perso il controllo, ha sbandato uscendo fuori strada in corrispondenza delMarinella: nello schianto, il mezzo pesante è andato in fiamme e il. I vigili del, intervenuti con tre squadre e sette automezzi, hanno spento le fiamme che avvolgevano completamente il mezzo e il semirimorchio, carico di frutta e verdure. Ilè stato trovato dai soccorritori all’interno dell’abitacolo privo di vita: per lui non c’è stato scampo. Sul posto anche i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade che ha subito ...

Alcuni residenti hanno segnalato la presenza di veri e propri crateri. Vere e proprie insidie che, manco a dirlo, hanno provocato nuovialle autovetture. E per fortuna non si sono ...Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale accaduto stasera lungo la statale 106 Jonica, nel territorio del comune di Villapiana. Nessuno dei feriti è grave. Nell'incidente sono ...

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamenti di Barberino di Mugello e di Fi-Ovest, sono intervenuti alle ore 7.15 nel comune di ...Nell'incidente sono rimaste coinvolte due automobili che si sono scontrate per cause in corso d'accertamento con un mezzo pesante ...