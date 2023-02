“Voglio delle spiegazioni”. GF Vip 7, da Onestini forte accusa a autori e Signorini: “Ingiustizia” (Di venerdì 24 febbraio 2023) GF Vip 7, Luca Onestini tuona contro la produzione: è successo nella notte dopo la decisione di Alfonso Signorini di punire quattro inquilini. Per chi non avesse seguito la puntata di ieri il conduttore ha richiamato Donnamaria, Tavassi, Micol e Nicole. “Quattro dei nostri Vipponi si sono rinchiusi nel van e hanno cospirato tra di loro, commettendo una grave infrazione. Si sono lasciati andare a confessioni che non avrebbero voluto che fossero rese note. Loro sono sicura di averla fatta franca, ma al GF l’omertà non premia”. “Una notte dai lunghi coltelli, dopo quella cenetta romantica, le cose hanno avuto un imprevisto, pensavano di farla franca isolandosi, ma purtroppo non è andato come previsto. Avete spudoratamente mentito, mi avete detto che vi siete lasciati andare, la realtà era un’altra, qualcuno di voi ha staccato i microfoni ambientali”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023) GF Vip 7, Lucatuona contro la produzione: è successo nella notte dopo la decisione di Alfonsodi punire quattro inquilini. Per chi non avesse seguito la puntata di ieri il conduttore ha richiamato Donnamaria, Tavassi, Micol e Nicole. “Quattro dei nostri Vipponi si sono rinchiusi nel van e hanno cospirato tra di loro, commettendo una grave infrazione. Si sono lasciati andare a confessioni che non avrebbero voluto che fossero rese note. Loro sono sicura di averla fatta franca, ma al GF l’omertà non premia”. “Una notte dai lunghi coltelli, dopo quella cenetta romantica, le cose hanno avuto un imprevisto, pensavano di farla franca isolandosi, ma purtroppo non è andato come previsto. Avete spudoratamente mentito, mi avete detto che vi siete lasciati andare, la realtà era un’altra, qualcuno di voi ha staccato i microfoni ambientali”. ...

