Ultimo episodio di Alexandra 4 su Giallo, trama 21 febbraio: ci sarà la quinta stagione? (Di martedì 21 febbraio 2023) Alexandra 4 su Giallo si conclude con l’Ultimo episodio, in onda stasera 21 febbraio. Il brillante medico legale di nome Alexandra Ehle lavora presso l’Istituto forense di Bordeaux. Fantasiosa e spirito libero, la donna si dedica completamente a quella che considera la sua missione: restituire ai morti la loro dignità e il loro aspetto umano, e rendere loro giustizia. Di seguito le anticipazioni sull’episodio Puzzle allo zoo: E’ un giorno come un altro allo zoo di Pessac, almeno fino a quando un addestratore vede qualcosa di insolito…dentro al suo recinto, un ghepardo sta giocando con quelle che sembrano proprio essere ossa umane! Inviata sulla scena del ritrovamento, Alexandra trova parti di un cadavere smembrato nel recinto del grande ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 febbraio 2023)4 susi conclude con l’, in onda stasera 21. Il brillante medico legale di nomeEhle lavora presso l’Istituto forense di Bordeaux. Fantasiosa e spirito libero, la donna si dedica completamente a quella che considera la sua missione: restituire ai morti la loro dignità e il loro aspetto umano, e rendere loro giustizia. Di seguito le anticipazioni sull’Puzzle allo zoo: E’ un giorno come un altro allo zoo di Pessac, almeno fino a quando un addestratore vede qualcosa di insolito…dentro al suo recinto, un ghepardo sta giocando con quelle che sembrano proprio essere ossa umane! Inviata sulla scena del ritrovamento,trova parti di un cadavere smembrato nel recinto del grande ...

