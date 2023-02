Mobilità disabile a ostacoli | “a Palermo sono inclusivi solo i tram | ma coprono una piccola parte della città Taxi accessibili? Mai”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 febbraio 2023)è unapiena di barriere architettoniche su strade, marciapiedi e luoghi di interesse storico, artistico, culturale che rendono particolarmente difficile l’utilizzo dei mezzi pubblici per i passeggeri a ridotta, soprattutto in periferia. È tutto siciliano il nuovo capitoloserie di approfondimenti de ilfattoquotiano.it sul tema del trasporto pubblico locale inclusivo per le persone con disabilità (se hai storie o segnalazioni scrivi a redazioneweb@ilfattoquotidiano.it). “Ladi, per usare un eufemismo, non si distingue per la suatà. Si fa prima a meravigliarsi dei pochi esempi di luoghi di frequenza pubblicache costituiscono l’eccezione”. A dirlo è Erica Li Castri, attivista dei ...