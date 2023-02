Buffon applaude il Napoli e poi provoca sul caso Juve | “È l’anti-potere che vuole battere il potere?”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Gianluigi, ex capitano dellantus ed attualmente in Serie B al Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’edizione odierna de La Stampa. Tra le tematiche trattate c’è ovviamente la penalizzazione inflitta alla, oltre ad un passaggio sulla splendida stagione che sta facendo il. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Ilè sicuramente la sorpresa più grande del campionato, perchè ai nastri di partenza appariva depotenziato avendo perso dei punti di riferimento importanti, invece sono stati bravissimi. I meriti sono di tutti, da Spalletti che si è preso la squadra sulle spalle, a Giuntoli che è stato illuminato nella scelta di acquistare dei campioni a prezzi accessibili.ntus (Photo by Claudio ...