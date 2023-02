L’agricoltura emette 9% di gas serra ma ne riassorbe 10%

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) – L'Italia agricola è in corsa per il Green Deal con la riduzione del 55% delle emissioni di gas effettoentro il 2030 per arrestare il riscaldamento globale. A fronte di una crescita del 67% delle emissioni globali del pianeta nel 2021 in Europa, si è conseguito una riduzione del 27%. L'Italia è in linea, con una contrazione del 26%. Si ricorda, peraltro, che il 9% delle emissioni di gasarriva dal(il 6% dalla zootecnia) che peròil 10% di tali emissioni grazie a foreste, pascoli e colture permanenti. E' quanto emerge dallo studio Nomisma per Cia "Le nuove sfide peritaliana" presentato alla conferenza economica di Cia a Roma.