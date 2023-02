Traffico Roma del 08-02-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione ancora code su via del Foro Italico da Corso di Francia via Salaria verso San Giovanni code anche in direzione dello stadio per un incidente avvenuto all’altezza di viale Tor di Quinto sempre per incidente code su via Salaria da via dei Prati Fiscali in direzione della tangenziale est a Monteverde prudenza nelle percorrere Viale dei Quattro Venti per un incidente in prossimità di via Francesco bolognesi ancora disagi poi lungo via Anastasio II dove per una riduzione di carreggiata Ci sono code tra via Giacinto de Vecchi pieralice a via Dei savorelli in direzione di Piazza Pio XI analoga situazione su via Aurelia Antica con coda all’altezza di via delle Fornaci verso Porta San Pancrazio e domani pomeriggio a partire dalle 14:30 corteo in centro Piazza dell’esquilino Piazza di Porta San Giovanni possibili temporanee ...