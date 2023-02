Giorgia Soleri chiude i suoi account social | “Negano il mio dolore | vorrei farvelo provare per 10 minuti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Alla finenon ce l’ha fatta più e ha preferito abbassare la saracinesca. Stiamo parlando deiprofili Instagram e Twitter che l’influencer ha deciso (per ora) dire dopo che si è detta stanca delle tante persone che la attaccano per la sua malattia., come noto, soffre di malattie croniche piuttosto fastidiose come vulvodinia e fibromialgia. Prima di abbandonare i, la fidanzata di Damiano David dei Maneskin si era così sfogata nelle stories: “Devo sorbirmi ‘sta gente, che dopo duesu Google si sente in diritto di negare, sminuire, invalidare il mio. Io una malattia cronica non la augurerei nemmeno al mio peggior nemico, ma ammetto chefarvi10 ...