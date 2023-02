Autonomia differenziata | la conferenza stampa di Calderoli | Casellati e Fitto dopo il Cdm | la diretta tv

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Al termine della riunione del Consiglio dei Ministri, Roberto, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie; Maria Elisabetta Alberti, ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa; Raffaele, ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, illustrano i provvedimenti approvati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

'Con il via libera in Consiglio dei Ministri inizia ufficialmente il percorso del ddl per l'attuazione dell', e' un giorno storico! Una riforma necessaria per rinnovare e modernizzare l'Italia, nel segno dell'efficienza, dello sviluppo e della responsabilita'. L'Italia e' un treno che ...Approvato in Consiglio dei ministri il ddl sull', messo a punto dal ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli. L'approvazione, a quanto si apprende, è avvenuta fra gli applausi. Sul testo, cui sono state apportate ...

Autonomia differenziata, tasse, strade, ponti (e porti): quali saranno gli effetti economici della riforma Corriere della Sera

Autonomia differenziata FLC CGIL

Gimbe: “Con l'autonomia differenziata colpo di grazia al Ssn e aumento delle diseguaglianze, legittimando divario tra ... Quotidiano Sanità

Autonomia differenziata, Manfredi e De Luca sulle barricate: «La bozza Calderoli è inaccettabile» ilmattino.it

Il disegno di autonomia differenziata è questo: un sabotaggio dell'unità del Paese". Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera, gli ha fatto eco: "Noi saremo in Parlamento a ...Oggi l'incontro tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher e l’Obmann Svp Achammer > Il ripristino e la valorizzazione delle competenze a ...