Gf Vip 7 | al capolinea il flirt tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro | “Finisce qua e basta!”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Dopo giorni di battibecchi e accuse reciproche, ilfraDalsembrerebbe essere giunto al. L’ex tronista di Uomini e Donne ha continuato fin dalla puntata di due settimane fa a ribadire di non essere pienamente convinto dall’atteggiamento dell’influencer venezuelana. Dal canto suo, la Vippona è stanca di dovergli sempre dimostrare qualcosa. Da qui la decisione di mettere un punto a questo tira e molla: Meno male posso dirti che non siamo andati avanti, perché così io vedo certe cose che in realtà mi fanno non posso dire schifo. Non mi piace niente. Quando ti dico non ti voglio vedere, non ti voglio parlare, in realtà voglio che tu stia lì a parlarmi, a provarci tremila volte se vuoi. Quello è quello che voglio ma non te lo dico. Come fa una ...