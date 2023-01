Roma | tentativo per Muriel

(Di martedì 31 gennaio 2023) Nessun acquisto, sorprese a parte. La, infatti, starebbe pensando a una soluzione last minute per l’attacco visto che i giallorossi...

Così dal palco di un locale notturno sull'Ostiense, a, cerca di galvanizzare i suoi ... spiega di voler recuperare l'eredità della sua 'Piazza Grande' e di voler 'proseguire queldi ...Unè in corso, ma non è cambiato nulla rispetto agli scenari delle ultime settimane: ... Pellegrini arrivò a Torino nell'ambito di un affare che coinvolse Spinazzola, passato alla, ci fu ...

Roma, Zaniolo è fuori dal progetto tecnico: la decisione dei Friedkin Sky Sport

Zaniolo: tentativo del Leeds, no della Roma. Pugno duro dei Friedkin: fuori rosa, e in estate via solo per 30 milioni. Il giocatore torna a La Spezia Giallorossi.net

Zaniolo, tentativo in extremis del Siviglia: contatto tra Monchi e il ... Siamo la Roma

Tentativo del Leeds per Zaniolo, no della Roma. Smentito l'interesse del Lipsia Voce Giallo Rossa

Leeds, dopo McKennie tentativo per Zaniolo: l'offerta alla Roma Juventus News 24

Si è interrotto nel peggiore dei modi il rapporto che, dal 2018, ha legato Nicolò Zaniolo ai colori giallorossi. Dopo gli striscioni dei tifosi contro il giocatore e la sua famiglia e l’inseguimento n ...AGGIORNAMENTO 20.15 - Il summit tra Enzo Raiola e la Lazio per ora non ha prodotto la fumata bianca. Resta il nodo Fares a complicare lo scenario e un eventuale arrivo in biancoceleste ...