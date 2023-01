Moglie Berardi festeggia su Instagram dopo Milan - Sassuolo | piovono minacce di morte - Social

(Di martedì 31 gennaio 2023) La vicenda, raccontata dalla Gazzetta di Modena, è davvero sconcertante. La 'colpa' della Fantuzzi, per il popolo degli haters? Aver condiviso un post con il numero 5 e l'immagine di una tv che ...

Ladynon si è scomposta, ha condiviso tutti i messaggi d'odio e ha aggiunto sotto: Nel corso del match contro il Milan, oltre a firmare uno dei cinque gol dei neroverdi, si era reso ...Quello di Francesca Fantuzzi,di Domenico, voleva essere un modo di festeggiare la prestazione "storica" del compagno a San Siro. Un post sul suo profilo Instagram con alcune immagini del figlio seduto di fronte al ...

