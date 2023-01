Il tecnico Italiano ha vissuto la vigilia con il caso Amrabat, cercato dal Barcellona ma blindato dalla ...... non ha aperto al momento ad una cessione del croato, sebbene il forte interesse nutritol'ex ...se nelle scorse ore proprio i blaugrana hanno fatto un tentativo andato a vuoto con la...

Fiorentina verso il Torino: "Battaglia da fare con i nostri tifosi. Brekalo ci aiuterà" LA NAZIONE

Verso Fiorentina-Torino: dietro Igor o Quarta con Milenkovic In attacco favorito ancora Jovic Fiorentina.it

Coppa Italia, Fiorentina-Torino: dove vederla in TV e probabili ... Trend-online.com

Fiorentina, Agostinelli verso un altro club di Serie B: le ultime Mondoprimavera

Fiorentina, verso la Lazio: Sirigu c'è, Brekalo forse Today.it

19:30 - Come raccolto da FirenzeViola.it, la Fiorentina ha concluso con il Modena l'operazione per mandare in prestito secco Gabriele Ferrarini, fino a giugno. 19:10 - Con ...Fiorentina verso il Torino: "Battaglia da fare con i nostri tifosi. Brekalo ci aiuterà" Il tecnico Italiano ha vissuto la vigilia con il caso Amrabat, cercato dal Barcellona ma blindato dalla ...