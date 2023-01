Eriksen | che sfortuna | fuori almeno fino a fine aprile

(Di martedì 31 gennaio 2023) Christiansi ferma di nuovo. Il danese ex Inter, una delle chiavi della rinascita del Manchester United in questa stagione, staràper un problema a una caviglia ...

Un imprevisto pesante per il giocatore, ma anche per Ten Hag, perché il danese è stato sin qui uno degli elementi-chiave della rinascita della sua squadra ...Brutto colpo per il Manchester United, che sarà costretto a fare a meno di Christian Eriksen per i prossimi tre mesi. A riportare la notizia lo stesso club inglese, che ha spiegato che il giocatore st ...