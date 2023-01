Bimbo vestito da Matteo Messina Denaro in un video | choc a Napoli

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUncomeal momento dell’arresto, compare in unsu Tik Tok: l’audio è quello di uno dei servizi giornalistici reali che avevano annunciato la notizia del blitz dei Ros. A denunciare l’accaduto è Francesco Emilio Borrelli, deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra, che propone il breve filmato sulla propria pagina Facebook. Nelle immagini ilcome il mafioso, cammina “scortato” da due adulti indossando montone, pantaloni marroni e occhiali da sole, con la voce di un giornalista in sottofondo che annuncia l’arresto del boss. Uno degli adulti ha anche una pistola presumibilmente finta che agita davanti al. “Non sono mancati i commenti, con molti ...

In questo nuovo video si vede un bimbo, vestito come il mafioso, che cammina "scortato" da due adulti CAMPANIA – L'arresto di Matteo Messina Denaro ha provocato un terremoto che non accenna minimament ...