Leggi su napolipiu

(Di domenica 29 gennaio 2023)criticano lantus di Massimiliano Allegri, il club bianco0nero potrebbe finire inB. Lantus sta attraversando un momento difficile sia dentro che fuori dal campo. Dopo la sconfitta contro il Monza, la classifica della squadra è diventata preoccupante. Maurizioe Paolohanno colto l’occasione per criticare duramente la squadra di Allegri, sostenendo che lantus non ha più alcuna importanza a causa della prossima penalizzazione che la porterà inB.ha inoltre accusato lantus di aver trattato i tifosi come “cretini” e ha descritto la squadra come un “morto che cammina” che non potrà mai rimontare. Ha concluso la sua analisi ...