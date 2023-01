(Di venerdì 27 gennaio 2023) Forse c’è un motivo psicologico che spinge Giorgiaa viaggiare a ritmo serrato: è che a Roma le soddisfazioni sono pochine. Molto meglio due giorni ad Algeri, una visita a Stoccolma, un tappa a Berlino, due giorni interi a Bruxelles: calendario fittissimo, ma mica fa la turista, è chiaro, la presidente del Consiglio vuole vedere un po’ come funziona ilfuori dal raccordo anulare. E poi si deve accreditare, come si dice. Altrimenti si dimenticano di chiamarla, come sembra sia avvenuto (incidente poi recuperato) per la call Biden-Macron-Scholz-Sunak. Sono viaggi benedetti che le consentono di stare un po’ fuori dalle stanze di Palazzo Chigi e dalle relative baruffe, da questa pratica degli stop and go che è il filo rosso non solo delma segnatamente di Fratelli d’Italia: un passo avanti e due indietro, come ...

Che sale su su dalla Sicilia, come aveva teorizzato il maestro, e poi però, va oltralpe, in un ... non solo anche il precedente assessore era del partito di Giorgia, ma, a ben guardare, si ...Sulla regolamentazione delle intercettazioni il ministro Carlo Nordio è stato messo in croce proprio da Fratelli d'Italia che non avevano capito cheera su un'altra linea, poi ieri l'incontro ...

Meloni gira il mondo per non dover fare i conti con la mediocrità del suo governo Linkiesta.it

Giorgia Meloni e le accise: "Gira un mio video del 2019..." La7

Meloni-Rampelli, c'eravamo tanto amati: il cerchio magico l'ha fatto fuori Affaritaliani.it

Marco Croatti, M5S: “Meloni cancella il Reddito di Cittadinanza e ... ChiamamiCittà

Quando Giorgia Meloni imitava Salvini: la scivolata della premier ... Strisciarossa

Dalla autorizzazioni semplificate per costruire impianti di rinnovabili in mare alla centralizzazione della governance in mano a Roma. Il governo stavolta non ...L’anti-icona della Generazione Z, in gara a Sanremo 2023 con il brano “Mare di guai”, si racconta ad HuffPost: “Quando mi hanno annunciata a Sanremo su ...