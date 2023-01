La Lazio affonda 4-0 il Milan e il Napoli è a +12

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ladomina all'Olimpico con un nettissimo 4-0 e aggancia Inter e Roma al terzo posto della classifica a quota 37 punti, tutte a -1 dalsecondo. Segna subito Milinkovic-Savic al 4', poi bis di Zaccagni prima della fine del primo tempo. Nella ripresa in rete anche Luis Alberto e Felipe Anderson. È il quinto insuccesso di fila tra tutte le competizioni per Pioli, che perde Tomori per infortunio. Intanto ilvola a +12 al termine del girone di andata.19^ Giornata Verona-Lecce 2-0, Salernitana-0-2, Fiorentina-Torino 0-1, Sampdoria-Udinese 0-1, Monza-Sassuolo 1-1, Spezia-Roma 0-2, Juventus-Atalanta 3-3, Bologna-Cremonese 1-1, Inter-Empoli 0-1,4-0Classifica:50,38, Inter, Roma,37, ...

Nella ripresa i rossoneri cercano di essere più aggressivi, ma non serve per fermare le scorribande laziali che trovano il 3-0 con Luis Alberto che al 67' sigla il calcio di rigore, per il fallo in ar ...La 19esima giornata della Serie A di calcio 2022-2023 è andata ufficialmente in archivio. Lazio-Milan, il posticipo di oggi, martedì 24 gennaio, ha chiuso infatti il programma dell’ultimo turno del gi ...