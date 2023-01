Coppa Italia | bestemmia di Zaniolo nel tunnel degli spogliatoi

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Un nervoso Nicolòa discussione nelcon l’arbitro: peccato per lui c’erano le telecamere e gli scappa unain diretta Le telecamere di Sportmediaset durante l’intervallo hanno pizzicato nelloo Nicolòche discuteva, con una certa agitazione, con la terna arbitrale prima del rientro in campo del secondo tempo di Roma Genoa di. Telecamere che hanno ripreso solo l’ultimo scampolo di conversazione, purtroppo per l’attaccante giallorosso quello più concitato, in cui gli è scappata una sonora: «É fallo, p***o ***» L'articolo proviene da Calcio News 24.

ROMA - Nicolò Zaniolo furioso al termine del primo tempo della gara dicontro il Genoa. Il talento giallorosso non è riuscito a incidere nel corso dei primi quarantacinque minuti, ma il nervosismo sarebbe dovuto da alcuni fischio dell'arbitro Feliciani. ...Dopo gli scontri sull'A1 è allerta massima per la partita del 29 gennaio tra Napoli e Roma e il possibile quarto di72 ore dopo Dopo gli scontri sull'A1 tra ultras del Napoli e della Roma, l'allerta per la sfida del 29 gennaio allo stadio Maradona (in programma alle 20.45) è alta. Non ...Proseguono i profondi cambiamenti del calendario della Coppa del Mondo di sci alpino 2023. Le numerose cancellazioni legate al meteo hanno costretto la FIS ad un vero e proprio tour de force per andar ...Reti inviolate all''Olimpico' al termine dei primi 45' di gioco. Roma a menare le danze, Grifone di rimessa. Tutte giallorosse.