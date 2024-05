La sfida playout Vis - se ci credi puoi farcela

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Sarà un "Benelli" affollato non solo dai tifosi (fino a ieri sono stati venduti quasi 2000 biglietti, di cui 180 nel settore ospiti, esaurita la laterale, restano a disposizione dei pesaresi meno di 200 biglietti nella Prato e circa 400 di tribuna), ma anche dagli addetti ai lavori: direttori sportivi, allenatori, ex calciatori che assisteranno a Vis-Recanatese di domenica (ore 18)decisiva. Tra gli altri Marco Alessandrini ex allenatore di entrambe le squadre che dice: "Se uno si vuole salvare deve vincere, se la Vis vince si salva. La Recanatese l’ha fatto all’andata e Pesaro lo deve farlo al ritorno. Ora gli ospiti hanno il doppio vantaggio, ma la partita è quanto mai aperta. Come dicevo giorni fa, il primo risultato condiziona il secondo". Previsioni? "Sarà una partita difficile sul piano psicologico, bisogna essere bravi ad ...