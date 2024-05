Covid - aumenta rischio cardiovascolare nei 3 anni dopo infezione | lo studio

(Di venerdì 17 maggio 2024) (Adnkronos) – L'aumento delche si registra per i pazienti-19 potrebbe non essere limitato alla fase acuta dell', ma estendersi nel tempo, almeno per 3. Sono questi i risultati dello, pubblicato su 'Cardiovascular Research', condotto dai ricercatori dell'Irccs San Raffaele di Roma in collaborazione con colleghi delle università di Roma L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – Il farmaco semaglutide può produrre una perdita di peso significativa negli adulti in sovrappeso o obesi che non hanno il diabete, riducendo gli eventi cardiovascolari indipendentemente dalla perdita di peso. Sono le indicazioni che ...

L'aumento del rischio cardiovascolare associato nei pazienti Covid-19 potrebbe essere esteso per anni e non limitato alla fase acuta dell'infezione. Sono questi i risultati dello studio , pubblicato su “Cardiovascular Research”, condotto dai ...

Lo studio condotto dall'Irccs San Raffaele in collaborazione con La Sapienza e Federico II L'aumento del rischio cardiovascolare che si registra per i pazienti Covid -19 potrebbe non essere limitato alla fase acuta dell' infezione , ma estendersi nel ...

In Salute. In sala operatoria: se sei donna, cambia - In Salute. In sala operatoria: se sei donna, cambia - Uomini e donne, pur essendo soggetti alle stesse patologie, possono presentare sintomi, progressione di malattia e risposta alle terapie molto diversi. Ciò avviene anche in ambito chirurgico ...

L'aspettativa di vita in aumento di 5 anni entro il 2050 - L'aspettativa di vita in aumento di 5 anni entro il 2050 - L' aspettativa di vita globale è destinata ad aumentare di quasi 5 anni entro il 2050, con una crescita più evidente soprattutto nei Paesi dove è attualmente più bassa, come quelli dell' Africa ...

Occhio al cibo processato: emulsionanti aumentano il rischio di diabete di tipo 2 - Occhio al cibo processato: emulsionanti aumentano il rischio di diabete di tipo 2 - Nuovi studi collegano alcuni additivi alimentari allo sviluppo del diabete. Gli emulsionanti potrebbero, iinfatti, alterare il microbiota intestinale, favorendone anche l'infiammazione ...