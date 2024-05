L’ultima gara della Curva I gradoni - il sol - la pioggia Fiesole | la fine di un’epoca Il settore chiude per lavori

(Di venerdì 17 maggio 2024) Guardatela bene stasera quellalì, perché con Fiorentina-Napoli sirà. Quellacosì come l’abbiamo imparata a conoscere. Ha segnato generazioni, visto crescere adolescenti e nascere amori. Su queiscorticati almeno una volta nella vita ci siamo stati tutti. Con lae con la grandine, in quelle serate d’inverno in cui non c’è mai stato il minimo dubbio se infilarsi il ‘giallone’ e partire da casa. Col sole in faccia, magari a torso nudo. Sarà, sarà gremita come sempre. Dalla prossima stagione verrà interessata dadi restyling. Nascerà una gradinata a picco sul campo che coprirà gli storici, dai quali ...

Attimi di tensione a Porta Napoli e alla fine il corteo per la festa non parte più - Attimi di tensione a Porta Napoli e alla fine il corteo per la festa non parte più - Forse ruggini che covavano fra alcuni giovani della curva dietro a un episodio che ha portato all'arrivo della Digos. In tanti si erano radunati per celebrare la salvezza con una marcia in centro ...

OSVALDO, Oggi è in Curva Fiesole a seguire la partita - OSVALDO, Oggi è in curva Fiesole a seguire la partita - Presenza d’eccezione questa sera allo stadio Franchi (e non è una novità in quest’ultimo periodo) ma in particolare sui gradoni della curva Fiesole: ad assistere alla ...

FRANCHI, Quanti vip oggi in tribuna: da Sartori a Marzullo - FRANCHI, Quanti vip oggi in tribuna: da Sartori a Marzullo - Alle 20:45 la Fiorentina affronterà il Monza per chiudere la 36° giornata di Serie A. Presente sulle tribune dello stadio Artemio Franchi il Direttore Sportivo del Bologna, fresco ...