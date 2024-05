Borsa | Asia incerta con i dati cinesi e i tassi americani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Borsetiche incerte e future sui listini europei in calo, in scia alla seduta debole di Wall Street, ai timori sulle tempistiche del taglio deie aiarrivati questa notte dalla Cina. Tokyo cede lo 0,5%, Seul l'1%, Sydney lo 0,8% mentre sono in lieve rialzo Hong Kong (+0,4%), Shanghai (+0,1%) e Shenzhen (+0,3%). Nel Vecchio Continente i future sull'indice Stoxx 50 cedono lo 0,3% mentre sono poco mossi quelli su Wall Street, che ieri ha ritracciato dopo che il Dow Jones ha toccato i 40 mila punti. A mettere sul chi va là gli investitori idalla Cina sulle vendite retail, cresciute in aprile meno delle attese (+2,3%) e il rallentamento dei prezzi delle case. Un segnale delle difficoltà del mercato immobiliare a cui la Banca centrale cinese ha cercato di rispondere tagliando di 25 punti base i ...