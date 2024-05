Rosita Celentano | Mi hanno fatto sempre le corna Sono nata per essere zitella

Rosita Celentano , ospite a “ Verissimo ” su Canale 5, ha parlato delle sue relazioni sentimentali. Per l’attrice esiste solo un unico grande amore, Mario Ortiz. Una relazione durata sei anni: “Nonostante i pregiudizi che tutti avevano su di lui, in ...

Alessandra Celentano: «Mara Maionchi Ha fatto bene a dire a Tiziano Ferro di dimagrire: se sei un artista non basta curare solo la voce» - Alessandra celentano: «Mara Maionchi Ha fatto bene a dire a Tiziano Ferro di dimagrire: se sei un artista non basta curare solo la voce» - Dopo le dichiarazioni di Mara Maionchi durante l'intervista a Belve dove ha spiegato che si sarebbe aspettata maggiore riconoscenza da Tiziano Ferro, c'è stato un botta e ...

Rosita Celentano: “i miei ex mi hanno tutti tradita tranne uno…” - rosita celentano: “i miei ex mi hanno tutti tradita tranne uno…” - "I miei ex mi hanno tutti tradita tranne uno...": rosita celentano ripercorre la sua vita sentimentale e rivela il suo grande amore ...

Ermal Meta presto padre: "Mia figlia si chiamerà Fortuna Marie" - Ermal Meta presto padre: "Mia figlia si chiamerà Fortuna Marie" - Ospite a "Verissimo" il cantante: "Sono congelato e felice in attesa di vedere il suo volto" ...