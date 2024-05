Playoff NBA 2024 - Minnesota si esalta nella serataccia di Denver | si va a gara-7

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tutto facile, anche troppo. La seconda vittoria più larga della storia ad opera di una squadra che deve evitare l’eliminazione aiNBA regala-7 alla serie tra iTimberwolves e iNuggets, che al Target Center di Minneapolis sprecano il match point per le finali di Western Conference subendo una pesantissima sconfitta per 115-70. I Nuggets iniziano bene con un parziale di 9-2, ma di fatto la loro speranza di chiudere i giochi già in giornata dura quattro minuti.risponde con una striscia di 18-0 e imbastisce una vittoria che già prima dell’intervallo inizia ad assumere dimensione notevoli: il +24 di metà secondo quarto viene corretto in un +18, ma non è serata da imprese per. Il massimo vantaggio toccato è addirittura un +50, rifinito ...