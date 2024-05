Inter Pimco - corsa contro il tempo per liquidare Oaktree | cosa succede ora?

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 17 maggio 2024), ore decisive in casa nerazzurra per il nuovo finanziamento difa ostruzionismo e si rischia la causa Ore caldissime in casa: oggi è l’ultimo giorno lavtivo prima della scadenza della deadline per Steven Zhang, che non ha ancchiuso l’accordo per il rifinanziamento con. Nonostante dal club nerazzurro continui a trasparire fiducia per