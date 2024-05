Obiettivo allungare la serie Estra - o dentro o fuori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) O. E’ questo il significato che ha per l’Pistoia gara-3 di questa sera (PalaCarrara ore 20) contro la Germani Brescia. I biancorossi sono sotto nellaper 2-0 e non possono più sbagliare se vogliono mantenere la viva la possibilità di prolungare la sfida contro la Leonessa. Un peso non di poco conto visto che Pistoia ha anche l’obbligo di giocare la partita perfetta per provare a vincere e per una squadra giovane e senza una grande esperienza in fatto di partite di questo tipo non è facile riuscire a scrollarsi di dosso la pressione. Il quadro è questo, è inutile girarci tanto intorno, i biancorossi per rimanerei playoff devono per forza battere Brescia e dopo le prime due partite tutto si può pensare tranne che possa essere facile. Pistoia deve limare tante ...