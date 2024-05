L’ultimo gol del Pifferaio Il giramondo Piovaccari appende le scarpe al chiodo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) GALLARATE (Varese) Alrespiro e per l’ultima grande gioia. All’alba dei 40 anni modo migliore non poteva esserci per dire addio al calcio, e Federico, originario di Gallarate madel pallone per professione (sul passaporto della vita porta i timbri dell’Australia e della Cina), ha avuto il merito di congedarsi alla sua maniera: entra in campo e al minuto novantaquattro realizza il gol salvezza con la maglia del CP San Cristobal prima dire leal. Una bella favola del pallone, perché qui siamo in Spagna, ma non nella ricchissima Liga bensì nella Tercera Division (equivalente all’Eccellenza italiana). Da fine dicembre, dopo la breve parentesi con la Cavese,aveva deciso di fare ritorno in terra iberica a ...