Comunali Baronissi - Petta | Gli slogan populisti sono smentiti dai fatti e dalla realtà

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Oggi, la città diè stata testimone di un grave affronto alla sua storia e alla sua cultura. Una discrepanza grave, che denota un divario. La Villa Romana di Sava è stata presentata come “abbandonata nel degrado”, ignorando completamente gli sforzi congiunti dell’Assessore alla Cultura e della Giunta Comunale per il suo recupero e riqualificazione, senza rendersi conto che la stessa villa è, allo stato attuale, oggetto di un progetto di riqualificazione già finanziato per 500mila euro. Questo finanziamento, di cui la prima rata (del valore di 150mila euro) è già disponibile presso il Segretariato Generale dei Beni Culturali della Campania, è stato ottenuto grazie al lavoro incessante compiuto dall’Amministrazione Comunale. Un successo incredibile, frutto di un incessante e duraturo ...